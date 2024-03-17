Denizli\'de devrilen tır alev aldı, sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu

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Denizli'de yoldan çıkarak devrilen tır alev aldı. Sürücü ise kendi imkanlarıyla tırdan çıktı.

Kaza, Acıpayam ilçesi Sırçalık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Antalya istikametine ilerlediği sırada sürücüsü hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği tır yoldan çıkarak devrildi. Devrilmenin ardından sürücünün kendi imkanlarıyla çıktığı tır, yanmaya başladı. Kısa sürede alev tüm aracı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. sürücünün hafif yaralandığı kazada tır ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazanın ardından başlayan yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ