Denizli\'de Genç Adam Yalnız Öldü

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Denizli'de bir apart dairesinde yalnız yaşayan 28 yaşındaki kişi, arkadaşları tarafından ölü bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir apart dairesinde yalnız yaşayan Yaşar Akkaya'dan (28) haber alamayan arkadaşları yaşadığı eve gitti. Burada Akkaya'nın yalnız yaşadığı daireye giren arkadaşları genç adamı yerde hareketsiz halde bularak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Akkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından Akkaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Yaşar Akkaya'nın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ