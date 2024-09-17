Denizli\'de Hırsızlar Çamurla Yakalandı

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Denizli'de hırsızların yakalanmamak için plakalarını çamurla kapatmaları da işe yaramadı. Jandarma ekipleri fırın ve mutfak malzemesi çalan iki hırsızı kısa sürede yakaladı.

Olay, Pamukkale ilçesi Karahayit Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre işyerinden malzeme çalındığı ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri işyerinden fırın ve mutfak malzemelerinin çalındığını belirledi. Yapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde hırsızların yakalanmamak için geldikleri aracın plakasını çamurla gizlediği tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayının iki şüphelisinin kimliklerini belirleyen jandarma ekipleri 2 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. İki hırsızın çaldığı mutfak ve fırın malzemeleri ise sahibine teslim edildi. İki şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - DENİZLİ