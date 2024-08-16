Denizli'de İş Yerine Pompalı Tüfekle Saldırı - Son Dakika
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Denizli'de İş Yerine Pompalı Tüfekle Saldırı

Denizli\'de İş Yerine Pompalı Tüfekle Saldırı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırganın silahla ateş ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

16.08.2024 12:19
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Denizli'de bir iş yerine pompalı tüfekle düzenlenen saldırı kameralara yansıdı. Saldırgan torbadan çıkardığı silahla defalarca ateş ederken, arkadaşı ise bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Muraddede Mahallesi'nde bulunan, inşaat malzemeleri satan bir iş yerine, dün gece saat 01.00 sularında pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saldırının iki kişi tarafından gerçekleştirildiği görüldü.

Yolda yürüyen iki kişi iş yerine yaklaştığı sırada, içlerinden biri torbadan çıkardığı pompalı tüfekle iş yerine defalarca ateş ederken, diğer kişi ise bu anları cep telefonuyla kaydetti. Saldırı sonucunda iş yerinin camları kırıldı ve kapısı ciddi şekilde zarar gördü. Saldırı sırasında şans eseri herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliklerini tespit etmek ve olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. İş yerine yapılan bu saldırının arkasındaki nedenler henüz bilinmezken, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de İş Yerine Pompalı Tüfekle Saldırı - Son Dakika

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