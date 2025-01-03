Denizli'de İşçi Çatıdan Düştü - Son Dakika
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Denizli'de İşçi Çatıdan Düştü

Denizli'de inşaat işçisi çatıdan düşerek yaralandı, hastanede tedavisi sürüyor.

03.01.2025 14:22
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Denizli'de 3 katlı bir binanın çatısında tamirat yaptığı sırada dengesini kaybeden inşaat işçisi yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, Denizli'nin Bekilli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 3 katlı bir binanın çatısında tamirat yaptığı sırada dengesini kaybeden inşaat işçisi Mehmet T.'nın yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu görünce yardıma koşarak ilk müdahaleyi yaptılar. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri inşaat işçisini ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Hastanede yapılan kontrollerin ardından, Mehmet T'nin vücudunda çok sayıda kırık olduğu tespit edildi. Yaralı inşaat işçisinin tedavisi sürerken ekipler olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de İşçi Çatıdan Düştü - Son Dakika

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