Denizli\'de kaybolan inşaat işçisinin kemik parçaları bulundu

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Denizli'nin Buldan ilçesinden yaklaşık 4 ay önce kaybolan inşaat işçisini arama çalışmalarında, kazalı motosikletinin bulunduğu bölgede insana ait olabileceği düşünülen kemik parçaları bulundu.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Kaşıkçı Mahallesi'ndeki evinden 15 Kasım 2023 tarihinde ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınmayan Ziya Bozkurt'un (47) eşi, kayıp başvurunda bulundu. Buldan'da Ziya Bozkurt ile ilgili bir ize rastlayamayan ekipler, çalışmalarını inşaat işçisinin motosikletiyle sık sık gelip gittiği belirlenen Çal ilçesi bölgesine kaydırdı.

Yapılan detaylı araştırmada Ziya Bozkurt'a ait motosikletin Çal ilçesine bağlı Kabalar Mahallesi Sırtlanlık mevkisinde trafik kazasına karıştığını ve olay yeri incelemesinin ardından yediemin otoparkına çekildiği belirlendi. Kazanın gerçekleştiği dağlık ve makilik arazide çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, insana ait olabileceği değerlendirilen kafatası ile bazı kemik parçaları buldu. Vücudun üst kısmına ait olduğu tahmin edilen kemikler, incelenmek üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna teslim edildi. - DENİZLİ