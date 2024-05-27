Denizli'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli\'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Selda Acar idaresindeki SUV araç ile Şükrü Eskin yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada Ayşe Eskin hayatını kaybederken, diğer iki kişinin sağlık durumu iyi. Soruşturma başlatıldı.

27.05.2024 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Selda Acar idaresindeki plakası öğrenilemeyen SUV araç ile seyir halindeyken Şükrü Eskin yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ise çarpıştı. Kaza sonucu Acar SUV aracıyla birlikte yoldan çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri Şükrü Eskin'inin kullandığı araçta yolcu konumunda bulunan Ayşe Eskin'i sıkıştığı yerden çıkardı. Durumu ağır olan Ayşe Eskin, eşi Şükrü Eskin ve Ayşe Acar sağlık ekipleri tarafından Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ayşe Eskin burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan iki sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Acıpayam, İtfaiye, Denizli, trafik, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
14:08 Pendik’te kan donduran olay İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
13:58 Sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı anket Üç kişiden ikisi “Çözüm kısırlaştırma“ diyor Sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı anket! Üç kişiden ikisi "Çözüm kısırlaştırma" diyor
13:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör devletinin kalleş yüzü ifşa oldu, Netanyahu tıpkı Hitler gibi lanetle anılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör devletinin kalleş yüzü ifşa oldu, Netanyahu tıpkı Hitler gibi lanetle anılacak
13:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı
15:13 “Lig’in en iyi antrenörü benim“ diyordu Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü "Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü
15:05 Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis’te 1 yıl daha uzatılacak mı Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis'te! 1 yıl daha uzatılacak mı?
14:31 Görüntü Türkiye’den Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
13:57 Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu
13:44 General Hospital’ın yıldızı Johnny Wactor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti General Hospital'ın yıldızı Johnny Wactor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
13:42 Savunması daha beter Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu Savunması daha beter! Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu
13:16 Dusan Tadic’ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım Dusan Tadic'ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım
12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz
12:16 Reisi’nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 16:14:59. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement