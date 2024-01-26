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Denizli'de Kaza: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de Kaza: 3 Kişi Yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazanın sebebi, sürücünün aceleci tavrı olarak belirlendi. Kaza sonucunda yaralanan kişiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli\'de Kaza: 3 Kişi Yaralandı
26.01.2024 - 10:31,  Güncelleme: 10:40
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Denizli'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Sürücünün aceleci tavrı kazayı da beraberinde getirdi.

Kaza, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 20 VD 402 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan A.O.K, ışıkların yeşilden kırmızıya döndüğü esnada yolun karşısına geçmek istedi. O esnada kendisine yeşil ışık yanan ismi henüz öğrenilemeyen 34 HUJ 229 plakalı araç sürücüsü ilerledi. İki aracın aynı anda yola girmesi neticesinde iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle A.O.K'nin yönetimindeki otomobil savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada A.O.K, ve aracında yolcu konumunda bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluşan yol kazalı araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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