Denizli'de Koca Eşini Darp Edip Çocuklarını Rehin Aldı - Son Dakika
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Denizli'de Koca Eşini Darp Edip Çocuklarını Rehin Aldı

Para talebi reddedilen koca, eşini darp edip çocuklarını rehin aldı; tutuklandı.

13.10.2024 16:13
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Denizli'de çalışmayan koca, 'Para yok' cevabını aldığı eşini darp edip sokağa attıktan sonra biri engelli 3 çocuğunu da odaya kilitleyip rehin aldı. Boşanmak isteyen eşinin şikayetçi olması üzerine şahıs tutuklandı.

Olay, Sarayköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir çalışmadığı öğrenilen Hüseyin Tüzün, biri engelli 3 çocuk annesi eşi Şadiye Tüzün'den para istedi. Eşinden para alamayan Hüseyin Tüzün, çocuklarının gözü önünde eşini darp ederek dışarı attı. Gözü dönen koca 12, 10 ve 6 yaşındaki çocuklarını da odaya kilitleyip rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi darp edilip, dışarı atılan Şadiye Tüzün'e müdahalede bulunurken, eve giren polis ekipleri Hüseyin Tüzün'ü gözaltına aldı. Odaya kilitlenen çocukları ise kurtarılıp annelerine teslim edildi.

"'Seni satarım, çocuklarını da satarım' diyordu"

Eşinden şikayetçi olan Şadiye Tüzün Sarayköy Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifadesinde, "Eşim benden sürekli para istiyor. Paramın olmadığını söylediğimde 'Seni satarım, çocuklarını da satarım' diyordu. Bir süre önce 10 yaşındaki oğlumuzu durduk yere uyuduğu sırada boğazından sıkarak darp etti. Niye darp ettiğini sorduğumda 'Kendimi kaybettim. Gözüme yabancı biri olarak göründü' dedi. En son olay günü yine benden para istedi. Faturaların bile ödenmediği ve engelli kızımızın aylık parası olduğunu onu da kızımızın tedavisi için harcayacağımı söyledim. Daha sonra bana 'Sen benim karımsın, benim malımsın, ister satarım, ister döverim, çocukları da alırım, sana göstermem' diyerek beni çocuklarımın gözü önünde saçımdan asılıp, darp etti. Elindeki bıçağı gösterip, ölümle tehdit etti. Ben darp ettikten sonra bayılmışım. Kendime geldikten sonra yine beni boğazımı sıkarak darp edip, engelli kızım için olan 4 bin lirayı alıp, evden gitti. Birkaç saat sonra eve geri geldi. Kızıma 'Kızım sen okula gitmeyeceksin. Engelli kardeşine bakacaksın. Annende ölüp gidecek.' Dedi. Sonra beni evden attı. Eşimin ruhsatsız tabancası olduğunu biliyordum. Tabancayı ondan habersiz alıp, bana ve çocuklarıma zarar vermemesi için sakladım. Eşim olan Hüseyin Tüzün'den beni darp ettiği, ölümle tehdit ettiği, çocuklarımı tehdit ettiği, engelli çocuğumun bakım parasını gasp ettiği için davacı ve şikayetçiyim. Kadın sığınma evine gitmek istiyorum ve koruma kararı almak istiyorum" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Tüzün ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Koca Eşini Darp Edip Çocuklarını Rehin Aldı - Son Dakika

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