Denizli'de Korkunç Cinayet

Denizli'nin Baklan ilçesine bağlı kırsal mahallede ikamet eden yaşlı adam, evinin önünde kulağı kesilmiş halde ölü olarak bulundu.

Olay, Baklan ilçesine bağlı Doğal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kırsal mahallede ikamet eden 6ü yaşındaki Halit Tir, sabah saat 9.00 sıralarında komşuları tarafından evinin önünde hareketsiz halde yatarken bulundu. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerde Halit Tire'nin gece saatlerinde öldürüldüğü, kulağı kesildikten sonra cansız bedeninin evinin önüne bırakıldığı tespit edildi. Halit Tire'nin cenaze, otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın faili ya da faillerini yakalanması için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ