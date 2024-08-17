Denizli\'de kullanılmayan evde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kullanılmayan tek katlı müstakil evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede alevlerin büyümesiyle çıkan yangına fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına ilk müdahaleleri mahalle sakinleri tarafından yapıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan alınarak yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle yaralanan yada hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ