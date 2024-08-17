Denizli'de kullanılmayan evde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Denizli'de kullanılmayan evde çıkan yangın kontrol altına alındı

Denizli\'de kullanılmayan evde çıkan yangın kontrol altına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kullanılmayan tek katlı müstakil evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, Deliktaş Mahallesinde meydana geldi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yaralanan veya hayatını kaybeden olmadığı belirtildi. Soruşturma başlatıldı.

17.08.2024 16:27
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kullanılmayan tek katlı müstakil evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede alevlerin büyümesiyle çıkan yangına fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına ilk müdahaleleri mahalle sakinleri tarafından yapıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan alınarak yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle yaralanan yada hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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