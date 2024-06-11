Denizli'de Orman Yangını Söndürüldü

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Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu soğutma çalışmalarının sürdüğü 35 hektarlık alan dron ile görüntülendi.

Yangın, dün 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Haytabey ile Akköy mahalleleri arasında kalan Çeşmebaşı-Kocadüz mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle bir anda büyüyen yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekip sevk edildi. Havadan ve karadan ekiplerin 3 saatlik çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmalarına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 1 helikopter, 148 personel, 21 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 3 treyler, 3 dozer, 1 greyder ve 14 hizmet vasıtasının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığına bağlı 8 arazöz, 1 tanker ve 23 itfaiye personeli ile katıldı.

Yanan orman sahası havadan görüntülendi

Ekiplerin cansiparane çalışması sonucu kontrol altına alınan orman yangınında 35 hektar alan zarar gördü. Zarar gören orman sahası dron ile görüntülendi. Orman ekiplerinin bölgede farklı noktalarda soğutma çalışmalarına devam ettiği görüldü. - DENİZLİ