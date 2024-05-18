Denizli'de park halinde alev alan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Denizli'de park halinde alev alan araç kullanılamaz hale geldi

Denizli\'de park halinde alev alan araç kullanılamaz hale geldi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki bir araçta çıkan yangın, çevredeki ağaçları da etkiledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni ise soruşturma kapsamında araştırılıyor.

18.05.2024 14:24
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Denizli'de park halinde alev alan araç, korku ve paniğe neden oldu. Yanan aracın çevresindeki ağaçların da etkilendiği yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre park halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar bir anda alev topuna dönen araca yaklaşmakta zorlanınca 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yanan aracın hemen yanında bulunan ağaçlar da yangından etkilenirken, çevresinde bulunan diğer araçlar ise araç sahipleri tarafından uzaklaştırıldı. Alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin ise itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmalar neticesinde kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, İtfaiye, Denizli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de park halinde alev alan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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