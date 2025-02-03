Denizli'de Rezidansta Yangın Korkusu - Son Dakika
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Denizli'de Rezidansta Yangın Korkusu

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Denizli'de 7 katlı bir rezidansın çamaşırhanesinde çıkan yangında, vatandaşlar mahsur kaldı.

03.02.2025 11:15
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Dumanların kapladığı 7 katlı rezidansta yaşanan korku dolu anlar yaşandı

Rezidans yangınında mahsur kalanların çıkışı aradıkları anların görüntüleri ortaya çıktı

DENİZLİ - Denizli'de 7 katlı binanın çamaşırhane odasında çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan vatandaşların çektikleri görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde dairelerinden çıkan vatandaşların yoğun duman nedeniyle çıkışı bulamadıkları görüldü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda 7 katlı rezidansın çamaşır odasında yangın çıktı. Yangını söndürmek isteyen rezidans çalışanları yoğun dumanı tahliye etmek isterken, dumanlar katlara yayıldı. Yangının duyurulmasıyla 15 odasının dolu olduğu öğrenilen rezidansta bulunan vatandaşların bir kısmı kendi imkanlarıyla çıkarken, bir kısmı ise yoğun duman nedeniyle odalarında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise bir yandan vatandaşları tahliye etme, diğer yandan ise yangını söndürme çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından 11 vatandaş balkon ve pencerelerden tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla ambulansla hastaneye sevk edilirken, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Mahsur kalan vatandaşların o anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı

Yangın sebebiyle rezidansın tamamını kaplayan duman vatandaşların mahsur kalmasına neden oldu. Yoğun duman nedeniyle nefes almakta güçlük çeken vatandaşlar, çıkışı aradıkları anları cep telefonu görüntülerine yansıdı. Rezidansta mahsur kalan bir vatandaş, dairesinden çıkarak arkadaşlarına seslendiği, daha sonra çıkış aradığı görülüyor. Nereden çıkacağını soran vatandaşa bir kişinin asansörle zemin kata inmesini söylemesiyle asansöre yöneldiği görülüyor. Asansörle de aşağıya inemeyen 5 kişilik arkadaş grubunun daha sonra itfaiye ekipleri tarafından balkondan tahliye edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Rezidansta Yangın Korkusu - Son Dakika

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