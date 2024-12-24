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Denizli'de Sahte Alkol Operasyonu

Denizli\'de Sahte Alkol Operasyonu

Yılbaşı öncesi sahte alkol üreten bir kişi yakalandı, 40 litre votka ve 20 şişe etil alkol ele geçirildi.

24.12.2024 17:44
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Denizli'de jandarma ekipleri yılbaşı öncesi piyasaya sahte alkol sürmek üzere olan bir şahsa operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 40 litre votka, 20 şişe etil alkol ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yılbaşı öncesi piyasaya sahte alkol sürmek üzere olan bir şahsa yönelik operasyon düzenledi. Şüpheli şahsın alkol üreterek piyasaya sürme hazırlığında olan 1 şüpheli şahıs jandarma operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda 40 litre votka, 20 şişe etil alkol ve alkol yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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