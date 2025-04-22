Denizli\'de Silahlı Saldırı

Denizli'de bir araç kiralama firmasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu emekli polis, iş yeri sahibini silahla ateş ederek 2 yerinden yaraladı. Peş peşe tetiğe basan emekli polis olay yerinden kaçmaya çalışırken, yaralı iş yeri sahibi peşinden koşarak eline aldığı döner bıçağının sapını sırtına vurup yere düşürdüğü ve saldırganın yerde yatan yaralıya tekme attığı anlar saniye saniye görüntülere yansıdı.

Olay, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren bir araç kiralama firmasında meydana geldi. Edinilen bilgileri göre; sabah erken saatlerde iş yerine gelen ve emekli polis memuru olduğu öğrenilen H.H.Ç. (53) ile işletme sahibi A.D. arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda H.Ç. dışarı çıkarak yanındaki tabancasıyla iş yerine doğru rastgele ateş etmeye başladı. İş yerinin camı ve duvarına isabet eden mermilerden 2'si, işletmeci A.D.'nin eli ve baldırına isabet etti.

Yaralı iş yeri sahibi, 12 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçmaya çalışan H.H.Ç.'yi elindeki döner bıçağıyla kovalamaya başladı. Emekli polisi döner bıçağının sapıyla sırtından vurarak yere düşüren A.D., daha sonra yaşadığı acı ve kan kaybı nedeniyle sokak ortasında yere yığıldı. Silah sesleriyle büyük bir korku yaşayan çevre sakinleri ise yerde yatan A.D.'ye saldırmaya çalışan H.H.Ç.'ye engel oldu. Emekli polis memuru H.H.Ç., polis ekiplerince gözaltına alınırken; yaralı iş yeri sahibi ise hastanede tedavi altına alındı.

Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar görüntülere yansıdı

Yaptıkları bir iş nedeniyle yaklaşık iş yeri sahibi A.D.'dan yaklaşık 2 milyon lira alacağı olduğu iddia edilen emekli polis memuru H.H.Ç.'nin gerçekleştirdiği silahlı saldırı anı ve sonrasında yaşananlar iki ayrı cep telefonu görüntüsüne yansıdı. İlk görüntülerde, H.H.Ç.'nin tabancayla iş yerine peş peşe ateş edip kaçtığı, peşinden kovalayan A.D.'nin elindeki döner bıçağının sapı ile H.H.Ç.'nin sırtına vurup, yere düşürdüğü anlar yer aldı. İkinci kayıtlarda ise yaralı iş yeri sahibi A.D.'nin kanlar içerisinde yerde yattığı ve H.H.Ç.'nin geri dönüp ona tekme attığı anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. - DENİZLİ