Denizli\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Denizli'de polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada uydu alıcısı içerine gizlenmiş şekilde 19 bin 426 kullanımlık kağıda emdirilmiş şekilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Düzenlenen çalışmalar neticesinde 1 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile ticaret yapan şahıs veya organizasyonların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Bir araçta yapılan aramalarda uydu alıcısı içerine gizlenmiş şekilde 4 parça halinde 19 bin 426 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ