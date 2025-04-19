Denizli\'nde Otomobil Yangını

Denizli- Aydın Otoyolunda seyir halinde olan otomobil, bir anda alev topuna döndü. Patlamaların yaşandığı ve sızan yakıt nedeniyle çevreye yayılan yangında, araç metal yığınına döndü.

Olay, Denizli-Aydın Otoyolunun Sarayköy ilçesine bağlı Kabaağaç Mahallesi sınırlarında kalan bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Aydın'ın Nazilli ilçesindeki evlerine dönen aileyi taşıyan otomobil, otoyolda seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yerini alan alevler, kısa sürede aracın tamamını kapladı. Yangın büyümeden otomobilden çıkmayı başaran aile, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Zaman zaman küçük çaplı patlamalarında yaşandığı yangında, araçtan sızan yakıt nedeniyle alevler çevreye saçıldı. İtfaiye yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından otomobilden geriye sadece bir metal yığını kaldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ