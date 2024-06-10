Denizli'deki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Denizli'deki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalelere devam ediliyor. Yangının büyümemesi için ekipler yoğun çalışma gerçekleştirirken, Haytabey Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarına doğru ilerleyen yangını tehdit oluşturmaması için yoğun bir çaba harcandığı bildirildi.

10.06.2024 18:36
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalelere devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre; bugün saat 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Haytabey ile Akköy mahalleleri arasında kalan Çeşmebaşı - Kocadüz mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarla birlikte bir anda büyüyen yangına önce vatandaşlar, ardından ihbar üzerine orman ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangının büyümemesi için ekipler yoğun çalışma gerçekleştirirken, yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Haytabey Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarına doğru ilerleyen yangını tehdit oluşturmaması için yoğun bir çaba harcandığı bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'deki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'deki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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