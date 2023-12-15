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Denizlili iş adamı kayboldu - Son Dakika
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Denizlili iş adamı kayboldu

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında içerisinde eşyalarının olduğu teknesi bulunan ama kendisine ulaşılamayan Denizlili iş adamı Yasin Cinkaya'yı bulmak için denizden ve havadan arama çalışmaları devam ediyor.

Denizlili iş adamı kayboldu
15.12.2023 - 12:49,  Güncelleme: 13:04
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında içerisinde eşyalarının olduğu teknesi bulunan ama kendisine ulaşılamayan Denizlili iş adamı Faber Mermer Yönetim Kurulu üyesi Yasin Cinkaya'yı bulmak için denizden ve havadan arama çalışmaları devam ediyor.

Doğaltaş sektöründe birçok ülkeye ihracat yapan Faber Mermer Yönetim Kurulu üyesi, evli ve iki çocuk babası Denizlili iş adamı Yasin Cinkaya (47), FBR isimli teknesi ile Didim'den denize açıldı. Cinkaya'nın yat limanına geri dönmemesi üzerine ailesi telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı ama başarılı olamayıp güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Yapılan ihbarın ardından harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri Cinkaya'nın teknesinin Eşek Adası yakınlarında olduğunu tespit etti. Ekipler yaptıkları incelemede teknenin boş olduğunu, Cinkaya'nın telefonunun ve eşyalarının teknede olduğunu belirledi. Cinkaya'ya ait tekne Sahil Güvenlik ekiplerince sahile çekildi.

Arama çalışmaları sürüyor

Ünlü iş adamı Cinkaya için denizden Sahil Güvenlik ekipleri ve dalgıç adamlar tarafından arama yapılırken, havadan da helikopter ve uçaklarla arama çalışmaları sürüyor.

"Düştüğünü duyduk"

Didim Balıkçılar Derneği Başkanı Ahmet Satılmış, bölgede devam eden çalışmalarla ilgili olarak, "Dün sabah Taşburun açıklarından Eşek Adası'na yakın yerde bir şahsın düştüğünü duyduk. Dünden bu yana Sahil Güvenlik ekipleri, uçaklar ve dalgıçlar arama yapıyor, biz de bekliyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Denizlili iş adamı kayboldu - Son Dakika


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