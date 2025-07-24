Denizlili şehit orman işçileri için tören düzenlendi

Eskişehir'deki orman yangınında şehit olan Denizlili orman işçileri Sercan Utni ve Hilmi Şahin'in cenazeleri, Orman Bölge Müdürlüğündeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Beyağaç ilçesine uğurlandı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde devam eden orman yangınlarına destek vermek amacıyla Denizli'den bölgeye görevlendirilen orman işçilerinden Sercan Utni ve Hilmi Şahin alevlerin arasında kalarak şehit oldu. İlk olarak cenazeleri Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen şehitlerin cenazeleri buradaki işlemlerinin ardından havayoluyla Denizli'ye getirildi. Denizli Orman Bölge Müdürlüğünde orman şehitleri için tören düzenlendi. Orman şehitlerinin biyografilerinin okunmasının ardından İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından dua edildi. Duaların ardından iki şehidin naaşı, memleketleri olan Beyağaç ilçesine gönderildi. Beyağaç ilçesinin Hilmi Şahin Geriçam Mahallesi'nde, Sercan Utni ise Sazak Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, il protokolü, Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve aileleri katıldı. - DENİZLİ