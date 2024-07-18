Depremde hasar gören binanın yıkımı yapılmadığı için aile evine giremiyor

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde depremlerde ağır hasar alan 6 katlı binanın sağlam olan evlerinin üzerine devrilmesinden endişe eden Ergül ailesi aylardır evine giremiyor.

Battalgazi ilçesi Büyük Mustafa Paşa Mahallesi Zapçıoğlu Caddesi üzerinde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası ağır hasarlı olarak raporlanan 6 katlı bina korkuya nedne oluyor. Yıkım çalışmalarının çeşitli gerekçelerle aylardır ötelendiğini aktaran bölge sakinleri binanın her an yıkılabileceğini belirterek evlerine girmediklerini söyledi.

"Korkudan konteynerde kalıyoruz"

Ağır hasarlı bina ile bitişik nizamda bulunan ve depremlerde az hasarlı olarak raporlanan evlerine korkudan dolayı giremediklerini kaydeden Fatih Ergül, "Yetkililer tarafından iki defa kontrolü yapılan binamız az hasarlı olarak raporlandı. Daha sonra oluşan artçı depremler ve yan tarafta bulunan ağır hasarlı binada ikametimize zarar verdi. İsteğimiz yan tarafta bulunan ağır hasarlı binanın yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. Evimize giremediğimiz için konteyner kentte kalıyoruz. Biran önce evimizin tadilatının yaparak evimize geçmek istiyoruz. Ağır hasarlı yapının yıkım işlemlerinin hızlandırılması için ilgili kurumlara başvurularımız oldu. İnşallah bina biran önce yıkılır da evimize geçeriz mağdur olmuş durumdayız yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA