Depremin ardından haber alınamayan Merve Ateş'in mezarı 18 ay sonra İskenderun'da bulundu - Son Dakika
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Depremin ardından haber alınamayan Merve Ateş'in mezarı 18 ay sonra İskenderun'da bulundu

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Hatay'da 6 Şubat depremlerinden bu yana haber alınamayan 26 yaşındaki Merve Ateş'in mezarı yapılan DNA eşleşmesi sonucu İskenderun ilçesinde mezarlıkta bulundu. İsimsiz olarak defnedilen ve mezarı bulunan Ateş'in ailesinin yeniden DNA testi yaptırmak için başvuruda bulunacağı öğrenildi.

08.08.2024 09:03  Güncelleme: 09:38
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce insan hayatını kaybetmiş ve bazı kişilerden de bir daha haber alınamamıştı. Depreme İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yakalanan Merve Ateş'in anne ve babası enkazda kalarak hayatını kaybetmişti. Ateş'in ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin enkazında genç kadına ait her hangi bir ize rastlanamamıştı.

CENAZESİ İSKENDERUN'DA BULUNDU

Durum üzerine genç kadının ablası İlknur Karaca, kardeşini bulabilmek için bir çok platformda yer almış ve elinden geleni yapmıştı. Genç kadından acı haber asrın felaketinin 18. ayında geldi. DNA eşleşmeleri ve resimlerle yapılan kontroller sonucunda Ateş'in cenazesinin İskenderun ilçesinde bulunan Çankaya Mezarlığına defnedildiği tespit edildi.

Depremin ardından haber alınamayan Merve Ateş'in mezarı 18 ay sonra İskenderun'da bulundu

YENİDEN DNA TESTİ TALEP EDECEKLER

Mezarlık kayıtlarında genç kadının isimsiz olarak depremin 3. veya 4. günü emniyet güçleri tarafından defnedildiği bilgisinin yer aldığı öğrenildi. Öte yandan genç kadının ailesinin yeniden DNA testi yaptırarak sonucun netleşmesi için başvuruda bulunacağı bilgisi alındı.

Depremin ardından haber alınamayan Merve Ateş'in mezarı 18 ay sonra İskenderun'da bulundu
Depremin ardından haber alınamayan Merve Ateş'in mezarı 18 ay sonra İskenderun'da bulundu
Depremin ardından haber alınamayan Merve Ateş\'in mezarı 18 ay sonra İskenderun\'da bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Depremin ardından haber alınamayan Merve Ateş'in mezarı 18 ay sonra İskenderun'da bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ercan Aydın: Allahım blr daha aynı acıları yaşatmasın.. 41 0 Yanıtla
  • JANTİ YUSUF: Ben 1.gun babama 3.gun anneme ulastim rabbim bize ve kaybedenlere sabri versin bulamamak daha zor daha acidir?? 39 1 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ: Rabbim ailesine sabırlar versin 29 0 Yanıtla
  • Aa: Rabbim böyle acı bir daha göstermesin Yaşayanlara sabır versin.Siz orda biz burda ağladık kahrolduk 23 0 Yanıtla
  • Emin çetiner: Kesinlikle organlarını alıp öldürmüşlerdir 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Depremin ardından haber alınamayan Merve Ateş'in mezarı 18 ay sonra İskenderun'da bulundu - Son Dakika
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