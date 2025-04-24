Depremde Üç İhtiyar Takılmaz

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi'nde meydana gelen deprem sırasında bir kafede oturan 3 yaşlı adam, sarsıntıyı hissetmedi ya da umursamadı; çevredekiler panikle kaçarken onlar yerlerinden kıpırdamadan etrafı izledi.

İstanbul merkezli yaşanan depremlere ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri gelmeye devam ediyor. Marmara Denizi açıklarında dün meydana gelen ve Tekirdağ genelinde hissedilen deprem sırasında, Havuzlar Mahallesi'nde bulunan bir kafede güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler dikkat çekti. Sarsıntı başladığında kafedeki vatandaşlar panikle dışarı kaçarken, bir masada oturan üç ihtiyar yerinden bile kalkmayıp sadece kaçanları izledi. - TEKİRDAĞ