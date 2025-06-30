Peygamber Efendimizin karikatürünü çizen dergi çalışanı, gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, derginin ilgili sayısının toplatılmasına karar verdi.

Peygamber Efendimizin karikatürünü çizen Leman dergisi çalışanı D.P, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum. Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum: Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derginin ilgili sayısı hakkında toplatma kararı alırken, ayrıca sosyal medya hesaplarına erişim engellenmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı. - İSTANBUL