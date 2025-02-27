Derince'de Fayans Panik Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Derince'de Fayans Panik Yarattı

Derince\'de Fayans Panik Yarattı

Kocaeli Derince'de bir binada banyodaki fayanslar düştü, 20 kişi tahliye edildi.

27.02.2025 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 5 katlı bir binada evin banyosundaki fayansların bir anda yere dökülmesi paniğe sebep oldu. Bölgeye sevk edilen ekiplerce binanın bulunduğu cadde araç ve yaya trafiğine kapatılarak apartman tahliye edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Çenesuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 2'nci katında bulunan evin banyosundaki fayansların bir kısmı aniden yere düştü. Ses üzerine banyoya giren ve fayansları yerde gören ev sahibi konuyu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD başta olmak üzere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Paniğe yol açan olayın yaşandığı cadde polis ekiplerince yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı adreste 5 katlı binada yaşayan 20 kişi tahliye edildi.

Ekipler binada incelemede bulundu

Öte yandan, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri fayansların döküldüğü daire ile binada inceleme gerçekleştirdi. Binanın taşıyıcı sistemlerinde hasar olmadığını tespit eden ekipler, taşıyıcı olmayan sistemde onarılabilir düzeyde hasar olduğunu belirledi. İncelemelerin ardından binadan tahliye edilen yaklaşık 20 kişi yeniden evlerine geri döndü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, İnceleme, Derince, kocaeli, 3-sayfa, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Derince'de Fayans Panik Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:52 İmamoğlu’nun toplantısına katılmayan Yavaş’tan dikkat çeken sözler İmamoğlu'nun toplantısına katılmayan Yavaş'tan dikkat çeken sözler
13:09 Özel’den Erdoğan’a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın Özel'den Erdoğan'a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın?
12:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor
12:18 Abdullah Öcalan’ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı Umut hakkı isteyecek mi Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?
12:04 MSB, Özgür Özel’in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır MSB, Özgür Özel'in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır
19:36 Güney Amerika ülkesi kabusu yaşıyor: Elektrikler kesildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Güney Amerika ülkesi kabusu yaşıyor: Elektrikler kesildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
19:04 Canı sıkılan öğrenci yaptığı şakayla Aydın’ı ayağa kaldırdı Canı sıkılan öğrenci yaptığı şakayla Aydın'ı ayağa kaldırdı
19:01 Konya’da otomobilde patlama: 3 aylık bebek ile teyzesi hayatını kaybetti Konya'da otomobilde patlama: 3 aylık bebek ile teyzesi hayatını kaybetti
18:45 Hapsi istendi CHP’li belediye başkanına soruşturma Hapsi istendi! CHP'li belediye başkanına soruşturma
18:28 Özgür Özel’den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: ’Nefesime yazık etmeyeceğim’ Özgür Özel'den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: 'Nefesime yazık etmeyeceğim'
18:19 Bütün ülke Arda Güler’i konuşuyor Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 14:33:59. #1.13#
SON DAKİKA: Derince'de Fayans Panik Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.