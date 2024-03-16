Devasa vinçlerin devrildiği limanda hasar böyle görüntülendi - Son Dakika
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Devasa vinçlerin devrildiği limanda hasar böyle görüntülendi

Kocaeli'de Evyapport limanında meydana gelen olayda geminin kule vinçlere çarparak devirmesi sonucu büyük hasar oluştu. Olayda yaralanan olmazken, liman sahası ve vinçlerin üstüne devrildiği konteyner büyük zarar gördü. Drone ile çekilen görüntülerde, ezilen konteynerler ve hasarlı liman sahası net bir şekilde görüldü.

16.03.2024 19:10  Güncelleme: 19:12
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Devasa vinçlerin devrildiği limanda hasar böyle görüntülendi

KOCAELİ - Kocaeli'de Evyapport limanında geminin kıyıda bulunan kule vinçlere çarparak devirmesi neticesinde meydana gelen hasar dron ile havadan görüntülendi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki yabancı bandıralı gemi duramayınca Evyapport limanı üzerindeki 3 kule vince çarptı. Vinçler domino etkisi gibi sıra ve büyük gürültüyle devrildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralanın olup olmadığını öğrenmek için bölgede inceleme yaptı. Olayda yaralı olmazken, liman sahası ve vinçlerin üstüne devrildiği konteyner büyük hasar aldı. Limanda meydana gelen hasar drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde devrilen konteynerlerin ezildiği, liman sahasında da hasarın oluştuğu görüldü.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Havacılık, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Devasa vinçlerin devrildiği limanda hasar böyle görüntülendi - Son Dakika

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