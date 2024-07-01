Devrek'te Ana Caddelere Araç Park Yasağı Getirildi - Son Dakika
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Devrek'te Ana Caddelere Araç Park Yasağı Getirildi

Devrek\'te Ana Caddelere Araç Park Yasağı Getirildi

Devrek Emniyet Müdürlüğü, ilçenin ana caddelerine araç park edilmesi konusunda vatandaşlardan hassasiyet göstermelerini istedi. Özellikle Veysel Atasoy Caddesi, Vedat Ali Özkan Caddesi ve Atatürk Caddesi güzergahlarında park eden sürücüler nedeniyle ambulans ve itfaiye araçlarının görevlerini yerine getirmesinde sıkıntılar yaşandığı belirtildi. Vatandaşlara 15 Eylül'e kadar duyarlı olmaları çağrısı yapıldı.

01.07.2024 15:42
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Devrek'te Emniyet Müdürlüğü tarafından ana caddelere araç park yasağı konusunda hassasiyet getirildi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçenin ana caddelerine araçların park edilmesi konusunda vatandaşların hassasiyetli davranmları istendi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada," İlçenin ana caddeleri arasında yer alan Veysel Atasoy Caddesi, Vedat Ali Özkan Caddesi ile Atatürk Caddesi güzergahlarında araç parkları konusunda vatandaşlarımızdan hassas davranmalarını talep ediyoruz. Okulların tatil olması ve gurbetçi vatandaşlarımızın da izine gelmeleri nedeniyle Devrek'te yoğun bir trafik akışı olmaktadır. Özellikle de bu caddelere karşılıklı olarak park eden sürücüler nedeniyle ambulans ve itfaiye araçlarının görevlerini yerine getirmesinde büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Vatandaşlarımızın 15 Eylül'e kadar bu konuya duyarlı olmalarını, aksi takdirde cezai işlem uygulanacağını hatırlatırız" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Devrek'te Ana Caddelere Araç Park Yasağı Getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Devrek'te Ana Caddelere Araç Park Yasağı Getirildi - Son Dakika
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