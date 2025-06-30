Dicle Nehri\'nde Boğulma Tehlikesi

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Dicle Nehri'ne düşen bir genç, ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Dicle Nehri'nin On Gözlü Köprü mevkisinde suya düşen 29 yaşındaki R.S. için arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren genç, ekipler tarafından nehirden çıkartılıp ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. R.S'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR