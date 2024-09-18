Didim\'de 68 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

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Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda düzenlenen operasyonda 68 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara üretimi ve ticaretine yönelik çalışmada Akbük Mahallesi'nde kaçak sigara sattığı tespit edilen M.A. isimli şüphelinin işletmesi ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 68 bin adet doldurulmuş makaron, 11 kg açık tütün, 62 adet elektronik sigara likiti, 1 adet sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 1 adet elektrikli terazi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN