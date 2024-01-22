Didim\'de bir apartmanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi 71 Sokak üzerinde bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Yangını gören komşular durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim itfaiye Amirliği ve polis ekiplerine haber verdi. Büyüyen yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını diğer dairelere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangının klimadan çıktığı ileri sürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. - AYDIN