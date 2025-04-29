Didim\'de Çevre Bilgilendirme Çalışması

Aydın'ın Didim ilçesinde sahaya inen jandarma ekipleri, 'Her şey elimizde' mottosuyla vatandaşları çevre konusunda bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca turizm bölgesi Didim ilçesinde bulunan Akbük Mahallesi'nde çevre ve doğanın korunmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda vatandaşlara sigara izmaritleri ve cam atıklar gibi yangına sebebiyet verebilecek etkenlere karşı duyarlı ve dikkatli olmaları konusunda "Her Şey Elimizde" mottosuyla bilgilendirme yaparak broşür dağıttı. - AYDIN