Didim'de ikinci yangın çıktı - Son Dakika
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Didim'de ikinci yangın çıktı

Didim\'de ikinci yangın çıktı

Aydın'ın Didim ilçesinde Yeşiltepe mevkiinde çıkan yangın ardından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki makilik alanda yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

16.08.2024 16:29  Güncelleme: 16:31
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Aydın'ın Didim ilçesinde Yeşiltepe mevkiinde çıkan yangın ardından bu kez de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki makilik alanda yangın çıktı.

Didim Yeşiltepe mevkiinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle giderek büyürken aynı saatler içerisinde Cumhuriyet Mahallesi, moloz döküm alanının yakınlarındaki makilik alanda da yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle giderek büyüyor. Bölgeye iş makinesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alma çalışmaları sürdürülüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de ikinci yangın çıktı - Son Dakika

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