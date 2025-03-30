Didim\'de Sahte Alkol Ele Geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde evinde sahte alkol satışı yaptığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanırken, baskında 75 litre el yapımı alkol ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca sigara kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Didim ilçesi Mersindere Mahallesi'ndeki evinden alkol satışı yaptığı tespit edilen şüphelinin adresine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 90 litre etil alkol, 75 litre el yapımı alkol ve 60 adet alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN