Didim\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yapılan aramalarda 130 adet saksıya ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında S.T. isimli şüpheli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda uyuşturucu madde üretmek amacıyla 130 adet saksıya ekilmiş hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan S.T. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adi makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN