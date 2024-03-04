Didim'de yapılan operasyonda 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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Didim'de yapılan operasyonda 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Didim\'de yapılan operasyonda 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, 7 kök kenevir bitkisi, esrar maddesi ve bitki yetiştirme malzemeleri ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir şüpheli yakalandı ve adli işlem başlatıldı.

04.03.2024 11:56
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Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Didim'de uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda, boyları 60-70 cm uzunluğunda 7 kök Hint Kenevir bitkisi, 0,37 gram tütünle karışık esrar maddesi, 1 adet kurutulmuş vaziyette kenevir bitkisi yetiştirmek için kullanılan bitki yetiştirme kabini, çok sayıda havalandırma, ısıtma ve aydınlatma düzenekleri ele geçirildi. Olayla ilgili C.S. isimli şahıs yakalanırken, şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kenevir, Aydın, Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Didim'de yapılan operasyonda 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

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