Dikili\'de Göçmen Kaçakçılığı Sıfırlandı

Dikili Kaymakamı Cevat Gün, 2025 yılı itibarı ile ilçedeki göçmen kaçakçılığı faaliyetinin sıfıra indiğini açıkladı.

Dikili Kaymakamı Cevat Gün, ilçede göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen başarılı mücadeleye dair açıklamalarda bulundu. Kaymakam Gün, 2025 yılı itibariyle ilçedeki göçmen kaçakçılığı olaylarının tamamen son bulduğunu belirterek, "Hiçbir göçmen Midilli'ye, ilçemizden 2025 yılı itibariyle geçiş yapamadı. Bu, uygulama noktalarımız sayesinde elde ettiğimiz önemli bir başarıdır" dedi.

Kaymakam Gün, ilçedeki güvenlik önlemleri ve uygulama noktalarına da değindi. Uygulama noktalarının, sadece göçmen kaçakçılığıyla değil, aynı zamanda hırsızlık ve uyuşturucu gibi diğer asayiş olaylarının da minimuma inmesini sağladığını belirtti. Ayrıca, alınan tedbirlerin vatandaşların huzuru için olduğunu vurgulayan Kaymakam Gün, personellerin nazik bir şekilde kimlik kontrolleri yaptığını ve bu süreçte vatandaşların anlayış göstermesini istedi. Kolluk kuvvetlerinin özverili çalışmalarına da dikkat çeken Gün, "Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelimize teşekkür ediyorum. Onların gayretleri sonucunda bu başarıyı elde ettik" dedi.

Aile Destek Merkezi müjdesi

Kaymakam Gün, ilçeye kazandırılacak Aile Destek Merkezi projesi hakkında da müjdeli bir haber verdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından kabul edilen proje, hastanenin yeni binasına taşındıktan sonra eski binasında hayata geçirilecek.

Mesleki eğitim ve İzmir modeli

İzmir Valiliği'nin "Eğitimde İzmir Modeli" projesi kapsamında, Kaymakam Gün, mesleki eğitimin önemine değindi. Proje, mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesini hedefliyor. Kaymakam, her öğrencinin üniversiteye gitmesinin gerekmediğini, mesleki eğitimin de büyük bir değer taşıdığını belirtti. Mesleki eğitim merkezlerinin öğrencilerin hem eğitim alıp hem de çalışarak para kazandığı okullar olduğunu söyledi.

Dikili Organize Tarım Bölgesi projesi

Kaymakam Gün, Dikili Organize Tarım Bölgesi hakkında da bilgi verdi. Bölge, jeotermal enerji kullanılarak kuruluyor ve Dünya Bankası fonlarıyla desteklenen proje, ilçeye büyük katkı sağlayacak.

'İyilik Hareketi' projesi

Dikili'de başlatılan İyilik Hareketi projesi, toplumda iyilik ve güzellikleri yaymayı hedefliyor. Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı, esnaf ve meslek eğitimi merkezlerinin işbirliğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veriliyor. Kaymakam Gün, esnafın katkısıyla projenin daha anlamlı hale geldiğini belirtti.

Halkla buluşma toplantıları

Son olarak, halkla buluşma toplantıları hakkında bilgi veren Kaymakam Gün, her ay mahallelerde düzenlenen toplantılarla vatandaşların taleplerini dinlediklerini ve işbirliğini güçlendirdiklerini söyledi. Ramazan dolayısıyla bu ay bir ara verdiklerini, ancak devam edeceklerini belirtti. - İZMİR