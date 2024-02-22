Dilan ve Engin Polat komşularıyla otopark kavgası etmişti, soruşturma tamamlandı
Engin Polat'a 11 yıla Dilan Polat'a 8 yıla kadar hapis istemi
İSTANBUL - Evlerinde verdiği doğum günü partisi nedeniyle komşularıyla otopark tartışması yaşayan Engin ve Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Dilan Polat için 8 yıl 4 aya, Engin Polat ise 11 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Aralarında "kara para aklama", "vergi kaçırma" gibi 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat, 2 Haziran 2023 tarihinde Çekmeköy'de bulunan evlerinde parti vermiş ve park yüzünden tartıştıkları komşularının evini basıp tehdit ettikleri iddia edilmişti. Komşuları Metin Serhat ve Esra Esen A., Polat çiftinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.
Engin Polat komşusunun evini bastı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Engin Polat'ın doğum günü olması nedeniyle evine davet edilen misafirlerin geldiği, doğum günü kutlaması için gelen Songül S. isimli sahsın bebeğinin ateşlenmesi üzerine doktora götürülmek istenildiğinde Metin Serhat A.'nın park etmiş olduğu araç yüzünden çıkış yapamamaları nedeniyle çocuğu rahatsızlanan Songül S., Metin Serhat A.'nın evine aracı çekmesi konusunda gittiği ve aracın çekilmemesi üzerine Engin Polat'ın Metin Serhat A.'nın evine giderek Esra Esen A.'nın izin vermemesine rağmen içeriye girdiği kaydedildi.
Dilan Polat komşusunu tekmeledi
İddianamede, Engin Polat'ın evde göremediği Metin Serhat A.'yı aradığı ve küfür ettiği, Metin Serhat A. ile Dilan Polat'ın yolda karşılaştıkları ve Polat'ın Metin Serhat A.'ya tekme atarak küfür ettiği, Engin Polat'ın da eşi Dilan ile Metin Serhat A.'nın tartıştığını görmesi üzerine Metin Serhat A.'ya karşı darp eyleminde bulunduğu ve 'seni öldüreceğiz, yaşatmayacağız' diyerek her ikisi birlikte tehdit ve darp eyleminde bulundukları ifade edildi.
Dilan için 8 yıl 4 ay Engin için 11 yıl 4 ay hapis istemi
Hazırlanan iddianamede, İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından Metin A.'nın yaralanmasının hafif nitelikte olduğuna dair rapor verdiğini ayrıca Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu hakkında da soruşturma yürütüldüğünü, Doğu hakkında takipsizlik kararı verildiğini ve kesinleştiğini belirtti. Dilan Polat'ın "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 8 yıl 4 aya, Engin Polat'ın ise bu 3 suçun yanı sıra ayrıca "konut dokunulmazlığını ihlal" suçunu da işlediğini belirten savcılık 11 yıl 4 aya kadar hapsini istedi.
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