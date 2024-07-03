Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında kara para aklama iddiasıyla soruşturma tamamlandı - Son Dakika
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Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında kara para aklama iddiasıyla soruşturma tamamlandı

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında kara para akladıkları iddiası üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Şüpheliler için 'suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama', 'yasa dışı bahis', 'suç örgütü kurma ve üye olma' suçlarından iddianame düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, hazırlanan iddianameyi Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme iddianameyi kabul ederse, şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.

03.07.2024 22:41
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Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında kara para akladıkları iddiası üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Şüpheliler için "suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama", "yasa dışı bahis", "suç örgütü kurma ve üye olma" suçlarından iddianame düzenledi.

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

3 ayrı suçla yargılanacaklar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama", "yasa dışı bahis", "suç örgütü kurma ve üye olma" suçlarından iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianame, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından şüphelilerin yargılanmasına başlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında kara para aklama iddiasıyla soruşturma tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında kara para aklama iddiasıyla soruşturma tamamlandı - Son Dakika
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