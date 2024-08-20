Sivas'ta Tutuklanan Kadının 29 Ayrı Suç Kaydı Bulunuyor - Son Dakika
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Sivas'ta Tutuklanan Kadının 29 Ayrı Suç Kaydı Bulunuyor

Sivas'ta sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret edip, uyuşturucu kullanımını özendiren kadının, 29 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Samira Beyza Gürkan adlı şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20.08.2024 14:20
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Sivas'ta sosyal medya üzerinden dini değerlere ağza alınmayacak hakaretler edip, uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği için tutuklanarak ceza evine konulan kadının, fuhuştan uyuşturucu kullanımına kadar 29 ayrı suçtan kaydı olduğu anlaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesapları üzerinden "sizin o şeriat isteyen olmayan aklınızı, fikrinizi, allahınızı, kitabınızı, o arap peygamberinizi s.... atarım: )" şeklinde ağza alınmayacak hakaretler eden ve uyuşturucu madde kullanımını özendirecek paylaşımlar yapan Samira Beyza Gürkan (22) geçtiğimiz günlerde Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yer tespit çalışmasının ardından Narkotik ve Güvenlik Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Şüpheli, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından adli makamlara sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
29 ayrı suçtan kaydı var
Samira Beyza Gürkan'ın, 'Devlet büyüklerine hakaret, dini değerlere hareket, konut dokunulmazlığın ihlali, tehdit, hakaret, evden hırsızlık, polise mukavemet, kasten yaralama, ruhsatsız silah, özel hayatın gizliliğinin ihlali, fuhuş suçlarından 29 ayrı kaydı bulunduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Tutuklanan Kadının 29 Ayrı Suç Kaydı Bulunuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Tutuklanan Kadının 29 Ayrı Suç Kaydı Bulunuyor - Son Dakika
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