Dinlenirken Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Dinlenirken Hayatını Kaybetti

Denizli'de 62 yaşındaki Bayram Kabukçu, oturduğu koltukta fenalaşarak hayatını kaybetti.

27.02.2025 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Soluklanmak için oturduğu koltukta hayatını kaybetti

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evine dönerken yorulan yaşlı adam, soluklanmak için bir iş yerinin önünde oturduğu koltukta hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evine gitmek için yola çıkan Bayram Kabukçu (62), Fevzi Çakmak Bulvarı güzergahında giderken yorulduğunu hissedince dinlenmek istedi. Soluklanmak için bir iş yerinin önünde bulunan koltuğa oturan Bayram Kabukçu, aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

Dinlenmek için oturduğu koltukta hareketsiz bir şekilde kalan Bayram Kabukçu'nun uyukladığı zanneden çevre sakinleri yaşlı adama seslenerek uyandırmaya çalıştı. Yaşlı adamın hayatından endişe eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerde Bayram Kabukçu'nun bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Bayram Kabukçu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pamukkale, Denizli, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dinlenirken Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:25 Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın notunu paylaştı Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı
17:53 Diyarbakır’da Öcalan’ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi
17:30 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız
16:51 Abdullah Öcalan’dan yıllar sonra ilk fotoğraf Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
08:15 Kanser tedavisi gören Tanyeli’den müjdeli haber: Taburcu olacağım Kanser tedavisi gören Tanyeli'den müjdeli haber: Taburcu olacağım
07:57 Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü İşte dizinin ekrana geleceği gün Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü! İşte dizinin ekrana geleceği gün
07:47 Türkiye Kupası’nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR’ı dinledi Türkiye Kupası'nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR'ı dinledi
07:37 Taksilerde yeni dönem için süre uzatıldı Taksilerde yeni dönem için süre uzatıldı
07:14 Kupa maçında görülmemiş olay Hakem maça devam edemedi Kupa maçında görülmemiş olay! Hakem maça devam edemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 19:02:33. #1.12#
SON DAKİKA: Dinlenirken Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.