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Direksiyon eğitmeni tarafından sırtından vurularak hayatını kaybetmişti... Kadın cinayeti davasında mahkemeden emsal karar

Yaklaşık 2 yıl süren davanın ardından Hilal Sultan Kırgöz'ün annesi gözyaşlarını tutmayarak, 'Kızım artık rahat uyu' dedi

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz'ü vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan direksiyon kursu öğretmeni Önder Lafçı için mahkeme heyeti ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Yaklaşık 2 yıl süren davanın ardından Hilal Sultan Kırgöz'ün annesi gözyaşlarını tutmayarak, 'Kızım artık rahat uyu' dedi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 6 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen olayda Manisa'daki bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan Önder Lafçı (45), daha önce direksiyon eğitimi verdiği Hilal Sultan Kırgöz'ün evinin önüne gelerek kaçırmaya çalıştı. Direnerek Lafçı'nın elinden kaçan Kırgöz, Lafçı tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırılan Hilal Sultan Kırgöz, buradaki ilk müdahalenin ardından da Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine sevk edildi. Kırgöz, burada bir hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Kırgöz'ün sırtındaki kurşun ise Şehzadeler ilçesindeki bir özel hastanede yapılan ameliyatla çıkartıldı. İkinci kez taburcu edildikten sonra evde fenalaşan Kırgöz'un tedavisine Merkezefendi Devlet Hastanesinde devam edildi. Kırgöz, olaydan 48 gün sonra 23 Ekim'de hayatını kaybetti.

Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti emsal bir karar vererek Lafçı'ya 'Kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan 6 yıl', 'Beyti Çöte'yi silahlı tehditten 3 yıl, 'Ruhsatsız tabanca bulundurmaktan 2 yıl ve 1200 TL para cezasına çarptırdı.

"Başka Hilaller ölmesin diye mücadelemiz devam edecek"

Mahkeme çıkışı bir açıklama yapan Kırgöz ailesinin avukatı Yalçın Arcak, "2 yıldan beri hak arama mücadelesinde, hukuk mücadelesinde bizi yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyoruz. Bugün sanık, cani, Hilalimize kıyan bu kişi ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırıldı. Mahkeme heyetine, bizlere destek olan herkese, adaletin tecelli etmesini sağladıkları için minnettarız teşekkür ederiz. En başından beri yanımızda olan CHP örgütüne, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Semiha Hasgör'e ayrıca teşekkür ederiz. Biz artık huzurla uyuyabileceğiz, ailemiz huzurla uyuyabilecek çünkü içimize bir nebze de olsa su serpildi. Başka Hilaller ölmesin diye mücadelemiz bundan sonra da devam edecek. Hiçbir kız kardeşimiz yalnız değil. Yanlarında kocaman bir aile var. Biz bu ülkeden şiddet yok olana kadar mücadele edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi geri gelinceye kadar mücadele edeceğiz. Bu sözleşme kaldırıldıktan sonra kadına olan şiddet daha da arttı. Kadın cinayetleri politiktir. Biz kadına şiddet, çocuğa şiddet son bulsun istiyoruz. Bu ülke daha barışçı, daha huzurlu olsun diye mücadele etmeye devam ediyoruz." dedi.

Gözyaşlarıyla konuştu

Mahkeme salonundan gözyaşları içinde çıkan Hilal Sultan Kırgöz'ün annesi Zeynep Kırgöz ise gözyaşları içinde şunları söyledi: "Hilal ilk gün demişti ki 'Anne ben başaramadım eve gelemedim' demişti ya şimdi ben başardım Hilal rahat uyu. Mahkeme heyetine adaleti sağladığı için, burada bulunan herkese bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim. Hilal rahat uyuyacak. Korkmayacak."

"Hüznümüz giderildi"

Hilal Sultan Kırgöz'ün acılı babası Veysel Kırgöz ise, "Mahkeme ve yargıç heyetine teşekkür ederim. Adalet sağlandı. Bugün biraz hüznümüz giderildi, burukluğumuz giderildi. CHP örgütüne başından beri yanımızda oldukları için, Semiha Hanıma ve basın mensuplarına hepsine teşekkür ederim." İfadelerini kullandı.

"Bu bir emsal karardır"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Bakanı Semiha Hasgör, "Bu emsal bir karardır, caydırıcı bir karardır. Bu karar hayır demenin hayır demek olduğunu çok net bir şekilde anlatan emsal bir karardır. Bu karar genç kadınlar, kadınlar, çok rahat, korkmadan sürücü kurslarına gidebilmeleri için emsal bir karardır, anneler babalar kızlarını sürücü kurslarına gönderebilmeleri için emsal bir karardır. Öncelik kadının yaşam hakkıdır. Hilal defalarca polise gitmiştir. Polise giden kararlar ŞÖNİM'e de gider. Kimsenin aklına elektronik kelepçe takalım da 6284 kanunda bu hak var, elektronik kelepçe takalım bu adamı durduramıyoruz dememiş. 6284 sayılı kanun kadınların can simididir. Hilal bugün hayatta değilse belki de 6284 sayılı kanun etkili uygulanmadığı için hayatta değildir. Biz bu kanunu uygulatacağız, ona dokunmalarına izin vermeyeceğiz." dedi.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ise şunları söyledi: "Öncelikle kadın cinayetlerinde indirim yapmayan mahkeme heyetine teşekkür ederiz. Kadın cinayetleri politiktir hep söyledik, söyleyeceğiz. Kız kardeşi dayanışması yaşatacak, İstanbul Sözleşmesi de yaşatır. Destek veren herkese çok teşekkür ederiz."