Divriği\'de Yangın Panik Yarattı

Sivas'ın Divriği ilçesinde otluk arazide çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında tarihi Divriği Ulu Cami de dumanla kaplandı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde Divriği Kalesi çevresinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Otluk arazide başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir çevreye yayıldı. İlçeyi etkisi altına alan duman, Divriği Ulu Cami'ye kadar ulaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, İspanya'nın Granada kentindeki İslam mimarisinin en önemli eserleri arasında yer alan El Hamra Sarayı'na benzediği için Avrupalı bilim insanlarınca "Anadolu'nun El-Hamrası" olarak nitelendiriliyor. - SİVAS