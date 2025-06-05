Diyarbakır'da 13 Katlı Binada Yangın: 3 Ölü

Diyarbakır'da 13 katlı binada çıkan yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binada çıkan ve 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybettiği yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.

Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bulunan Rojava sitesindeki 13 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar yoğun uğraşlar sonucu tahliye edildi. Yangında 3'ü ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı. Vali Murat Zorluoğlu, yangında 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiğini söyledi.

3 kişinin hayatını kaybettiği yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.