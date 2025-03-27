Diyarbakır'da 16 Bin Trafik İhlali Tespit Edildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 16 Bin Trafik İhlali Tespit Edildi

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KGYS ile 2025'te Diyarbakır'da 16,302 trafik ihlali belirlendi, cezalar uygulandı.

27.03.2025 09:46
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Diyarbakır'da KGYS ile 16 bin 302 adet trafik ihlali tespit edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile 16 bin 302 adet trafik ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı KGYS kontrol merkezinde görevli personel tarafından 2025 yılı içerisinde KGYS kameralarıyla yapılan denetimlerde; emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 10 bin 565, seyir halinde cep telefonu kullandığı tespit edilen 3 bin 322, kırmızı ışık kuralına uymadığı tespit edilen 657, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 34, yayalara ilk geçiş hakkını vermediği tespit edilen 66 kişi, toplamda ise 16 bin 302 ihlal KGYS kameraları ile tespit edilerek araçların tescil plakasına gerekli işlemler yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 16 Bin Trafik İhlali Tespit Edildi - Son Dakika

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