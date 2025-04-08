Diyarbakır'da 229 Milyonluk Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Diyarbakır'da 229 Milyonluk Dolandırıcılık Operasyonu

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Sahte web sitesi üzerinden 229 milyon lira vurgun yapan şebekeye düzenlenen operasyonda 18 tutuklama.

08.04.2025 08:24
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Sahte web sitesi üzerinden 229 milyon vurgun yapan şebekeye "karekod" operasyonu: 18 tutuklama

413 suç kaydı olup 5 senedir aran suç lideri operasyonla yakalandı

Mağdurlardan suç şebekesine dekont üzerinden mesaj: "Dolandırıcı seni bulacağım oğlum, 2 bin 500 TL'mi geri ver, yoksa sen bilirsin"

"Seni çiğ çiğ yemez miyim, unutma adımı"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte web sitesi kurarak yedek parça satışı yaptıklarını söyleyip 229 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeyi "karekod" operasyonuyla çökertti. Operasyonda 413 suç kaydı olup 5 yıldır aranan örgüt liderinin de olduğu 18 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sahte web sitesi kurarak yedek parça satışı yaptıklarını söyleyen suç şebekesine yönelik çalışma başlattı.

140 farklı olayda müşterilerle irtibata geçerek ürün ücretini peşin alan şebeke, ürünleri teslim etmedi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu verilerine göre, şebekenin 229 Milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Şebeke üyeleri, hesaplarına aktardıkları paraları ATM'lerde cep telefonundan karekodla çekip toplanan parayı örgüt liderine götürdüğü belirlendi.

413 suçtan 5 senedir aranan örgüt lideri yakalandı

413 farklı suç kaydı olup 5 yıldır aranması bulunan örgüt lideri H.A. için Diyarbakır'dan İstanbul'a özel bir ekip görevlendirildi. Yaklaşık 1 hafta saha çalışması yapan Diyarbakır polisi, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Şüpheliler, tek tek tespit edilip ekiplerin Diyarbakır'dan koordine edilmesiyle eş zamanlı operasyonda yakalandı. Hesaplarına el konulan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağdurlardan suç şebekesine dekont üzerinden mesaj

Dolandırıldığını anlayan bir vatandaş şüpheliye 0,5 TL göndererek açıklamaya, "Dolandırıcı seni bulacağım oğlum, 2 bin 500 TL'mi geri ver, yoksa sen bilirsin" yazdı. Başka bir mağdurun ise, şüpheliye 5 TL göndererek açıklamaya, "Seni çiğ çiğ yemez miyim, unutma adımı" yazıp mesaj göndermesi dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 229 Milyonluk Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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