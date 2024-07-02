Diyarbakır\'da 5 Gün Sonra Ölü Bulundu

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 5 gün kendisinden haber alınamayan şahıs 8 katlı binanın 1. katında yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bir sitedeki 8 katlı binanın 1. katında yaşandı. Alınan bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Celal Önder'den (50) yakınları 5 gün haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri birinci kata uzattığı merdivenle balkondan içeri girerek kapıyı açtıklarında Önder'in cansız bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekipleri içeride yaptığı kontrolde Önder'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmalarının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - DİYARBAKIR