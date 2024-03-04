Diyarbakır'da çayevinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir çayevinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgilere, merkez Sur ilçesi Cami Kebir Mahallesi Sipahi Sokak'ta bulunan bir çayevinde henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapalı olan çayevi, itfaiye ekipleri tarafından açılarak yangın söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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