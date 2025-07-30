Diyarbakır\'da Ev Yangını

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu cadde dumanla kaplandı.

İlçenin Muradiye Mahallesi Fatih Caddesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle Muhtarı Dilek Kaya ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda etkilenen olmazken, cadde bir süre dumanla kaplandı. - DİYARBAKIR