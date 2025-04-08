Diyarbakır'da Halk Otobüsünde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Halk Otobüsünde Yangın Çıktı

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Diyarbakır-Elazığ kara yolunda bir halk otobüsünün motor kısmında çıkan yangını, bir vatandaş üfleyerek söndürmeye çalıştı. Olay anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

08.04.2025 01:40  Güncelleme: 01:43
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Otobüste çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı

DİYARBAKIR - Diyarbakır- Elazığ kara yolundaki Devegeçidi Köprüsü'nde bir vatandaş, halk otobüsünün motor kısmında çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde sefer yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, Diyarbakır-Elazığ kara yolundaki Devegeçidi Köprüsü'nde arazı verdi.

Motor kısmında çıkan arızada küçük çapta alev yükseldi. Otobüsten inen vatandaşlardan biri, yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı.

O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi. Çıkan yangının söndürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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